Миронова Васса Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти15.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Беляев Иосиф Авдеевич
Мать: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
05.?.1871
Рождение ребёнка
04.04.1876
Дочь: Антонова Ирина Миронова
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Рождение ребёнка
28.05.1878
Дочь: Мария Акимовна
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Рождение ребёнка
01.11.1880
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Рождение ребёнка
18.12.1881
Дочь: Нестерова Анастасия Миронова
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1884
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Рождение ребёнка
13.02.1887
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Рождение ребёнка
09.10.1888
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Рождение ребёнка
10.06.1891
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Рождение ребёнка
20.06.1892
Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович
Смерть
15.08.1893