Миронова Васса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова Васса Иосифовна

Миронова Васса Иосифовна

avatar

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

15.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Беляев Иосиф Авдеевич

Мать: Екатерина Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1871

Муж: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Рождение ребёнка
04.04.1876

Дочь: Антонова Ирина Миронова

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1878

Дочь: Мария Акимовна

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Миронов Михаил Акимович

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1881

Дочь: Нестерова Анастасия Миронова

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1884

Сын: Миронов Арсений Акимович

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Миронов Алексей Акимович

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1888

Сын: Миронов Филипп Акимович

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1891

Сын: Миронов Петр Акимович

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Сын: Миронов Ульян Акимович

Отец ребёнка: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.08.1893
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close