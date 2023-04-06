Миронов Арсений Акимович
Место рождения
Дата рождения06.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1884
Бракосочетание
30.?.1906
Рождение ребёнка
09.04.1907
Дочь: Ирина Арсеньевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Миронов Алексей Арсеньевич
Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова
Рождение ребёнка
09.12.1914
Сын: Миронов Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова
Смерть
Неизвестно