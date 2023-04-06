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Миронов Арсений Акимович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1884

Отец: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Мать: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1906

Жена: Миронова Матрена Скрипункова

Рождение ребёнка
09.04.1907

Дочь: Ирина Арсеньевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Миронов Алексей Арсеньевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1914

Сын: Миронов Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Скрипункова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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