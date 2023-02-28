Миронова Матрена Скрипункова
Место рождения
Дата рождения02.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1887
Бракосочетание
30.?.1906
Рождение ребёнка
09.04.1907
Дочь: Ирина Арсеньевна
Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Миронов Алексей Арсеньевич
Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович
Рождение ребёнка
09.12.1914
Сын: Миронов Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович
Смерть
Неизвестно