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Миронова Матрена Скрипункова

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

02.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1887

Отец: Скрипунков Степан Иванович

Мать: Скрипункова Анна Белова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1906

Муж: Миронов Арсений Акимович

Рождение ребёнка
09.04.1907

Дочь: Ирина Арсеньевна

Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Миронов Алексей Арсеньевич

Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1914

Сын: Миронов Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Миронов Арсений Акимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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