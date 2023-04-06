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Скрипункова Анна Белова

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1864

Отец: Белов Варлам Илларионович

Мать: Белова Варвара Уаровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Скрипунков Николай Степанович

Отец ребёнка: Скрипунков Степан Иванович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1887

Дочь: Миронова Матрена Скрипункова

Отец ребёнка: Скрипунков Степан Иванович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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