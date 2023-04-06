Скрипункова Анна Белова
Место рождения
Дата рождения15.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1864
Отец: Белов Варлам Илларионович
Мать: Белова Варвара Уаровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Скрипунков Николай Степанович
Отец ребёнка: Скрипунков Степан Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1887
Дочь: Миронова Матрена Скрипункова
Отец ребёнка: Скрипунков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно