Миронова Прасковья Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Прасковья Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

28.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Беспалова Гликерия Миронова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елнова Пульхерия (Елена) Миронова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мочалина Марфа Лысова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1871

Сын: Лысов Арсений Зотович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Миронов Иван Зотович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.08.1899
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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