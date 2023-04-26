Миронова Прасковья Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти28.08.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Беспалова Гликерия Миронова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елнова Пульхерия (Елена) Миронова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мочалина Марфа Лысова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович
Рождение ребёнка
05.06.1871
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович
Рождение ребёнка
19.01.1874
Сын: Миронов Иван Зотович
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Зот Миронович
Смерть
28.08.1899