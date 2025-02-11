Елнова Пульхерия (Елена) Зотовна Миронова
женский, родилась 1866, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМиронова Прасковья Михаиловна1832 г.р.
Супруги
Елнов Афанасий Яковлевич1863 г.р.
Дети
(Елнова) Елизавета Афанасьевна05.09.1885 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1884
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1885
Дочь: (Елнова) Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Елнов Афанасий Яковлевич
Смерть
Неизвестно