Елнова Пульхерия (Елена) Зотовна Миронова 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Елнова Пульхерия (Елена) Зотовна Миронова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1866, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Миронова Прасковья Михаиловна1832 г.р.
Супруги
Елнов Афанасий Яковлевич1863 г.р.
Дети
(Елнова) Елизавета Афанасьевна05.09.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.11.1884

Муж: Елнов Афанасий Яковлевич

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.09.1885

Дочь: (Елнова) Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Елнов Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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