Елнов Афанасий Яковлевич
Место рожденияДеревня Воскресенское
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Воскресенское
Бракосочетание
02.11.1884
Село Дворянская Терешка ( Михаило-Архангельская церковь ) , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1885
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Мать ребёнка: Елнова Пульхерия (Елена) Миронова
Деревня Воскресенское
Смерть
Неизвестно