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Елнов Афанасий Яковлевич

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Место рождения

Деревня Воскресенское

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Воскресенское
Бракосочетание
02.11.1884

Жена: Елнова Пульхерия (Елена) Миронова

Село Дворянская Терешка ( Михаило-Архангельская церковь ) , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1885

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Мать ребёнка: Елнова Пульхерия (Елена) Миронова

Деревня Воскресенское
Смерть
Неизвестно
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