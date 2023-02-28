Лысов - Миронов Зот Миронович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти08.09.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лысов Мирон Трофимович
Рождение ребёнка
1852
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Беспалова Гликерия Миронова
Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елнова Пульхерия (Елена) Миронова
Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мочалина Марфа Лысова
Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна
Рождение ребёнка
05.06.1871
Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна
Рождение ребёнка
19.01.1874
Сын: Миронов Иван Зотович
Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна
Смерть
08.09.1905