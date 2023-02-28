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Лысов - Миронов Зот Миронович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

08.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лысов Мирон Трофимович

Мать: Миронова Наталья Федоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Беспалова Гликерия Миронова

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елнова Пульхерия (Елена) Миронова

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мочалина Марфа Лысова

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1871

Сын: Лысов Арсений Зотович

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Миронов Иван Зотович

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.09.1905
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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