Беспалова Гликерия Миронова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Беспалов Дмитрий Адрианович
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Дочь: Устинья Адриановна
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Сын: Беспалов Василий Адрианович
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Дочь: Кемаева Прасковья Безпалова
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Сын: Беспалов Василий Адрианович
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Сын: Беспалов Владимир Адрианович
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Дочь: Надысева Мария Беспалова
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Дочь: Михайлова Гликерия Беспалова
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Сын: Беспалов Александр Адрианович
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Дочь: Петрова Наталья Беспалова
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич
Сын: Беспалов Гавриил Адрианович
Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич