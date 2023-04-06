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Беспалова Гликерия Миронова

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лысов - Миронов Зот Миронович

Мать: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.01.1878

Муж: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Рождение ребёнка
22.10.1878

Сын: Беспалов Дмитрий Адрианович

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1880

Дочь: Устинья Адриановна

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Беспалов Василий Адрианович

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Беспалов Иван Адрианович

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Кемаева Прасковья Безпалова

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1888

Сын: Беспалов Василий Адрианович

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1890

Сын: Беспалов Владимир Адрианович

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1892

Дочь: Надысева Мария Беспалова

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1894

Дочь: Михайлова Гликерия Беспалова

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1896

Сын: Беспалов Александр Адрианович

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1897

Дочь: Петрова Наталья Беспалова

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1901

Сын: Беспалов Гавриил Адрианович

Отец ребёнка: Беспалов - Кузнецов Адриан Кузьмич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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