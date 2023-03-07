Миронов Иван Зотович
Место рождения
Дата рождения19.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1874
Рождение ребёнка
19.07.1895
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
21.12.1896
Дочь: Павлова Анастасия Миронова
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
21.02.1899
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
20.09.1901
Дочь: Егорова Вера Миронова
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
17.01.1907
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно