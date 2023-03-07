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Миронов Иван Зотович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1874

Отец: Лысов - Миронов Зот Миронович

Мать: Миронова Прасковья Михаиловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Миронов Илья Иванович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1896

Дочь: Павлова Анастасия Миронова

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Миронов Василий Иванович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1901

Дочь: Егорова Вера Миронова

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Миронов Иван Иванович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Матвеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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