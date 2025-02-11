Миронова Евдокия Матвеевна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Миронова Евдокия Матвеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1874

умерла 17.02.1914, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Миронов Иван Зотович19.01.1874 г.р.
Дети
Миронов Илья Иванович19.07.1895 г.р.
Миронов Василий Иванович21.02.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иван Зотович

Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Миронов Илья Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Миронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Миронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Миронова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
17.02.1914
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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