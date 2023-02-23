Миронова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти17.02.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1895
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
21.12.1896
Дочь: Павлова Анастасия Миронова
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
21.02.1899
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
20.09.1901
Дочь: Егорова Вера Миронова
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
17.01.1907
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Иван Зотович
Смерть
17.02.1914