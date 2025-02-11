Миронова Евдокия Матвеевна
женский, родилась 1874
умерла 17.02.1914, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Миронов Иван Зотович19.01.1874 г.р.
Дети
Миронов Илья Иванович19.07.1895 г.р.
Миронов Василий Иванович21.02.1899 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
19.07.1895
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
21.02.1899
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
17.01.1907
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Миронова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович
Смерть
17.02.1914