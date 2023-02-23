Миронова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова Евдокия Матвеевна

Миронова Евдокия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

17.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Миронов Илья Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1896

Дочь: Павлова Анастасия Миронова

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Миронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1901

Дочь: Егорова Вера Миронова

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Миронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Зотович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иван Зотович

Смерть
17.02.1914
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close