Шамсутдинов Миниахат
Место рождения
Дата рождения13.08.1946
Дата смерти14.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946
Отец: Шамсутдинов Асхат
Мать: Шамсутдинова Самига
Работа или профессия
С 1969 по 2011
Преподаватель теоретической физики, зав. кафедрой теоретической физики, профессор
Бракосочетание
06.11.1972
Жена: Шамсутдинова Мадина
Рождение ребёнка
12.09.1973
Дочь: Чанышева Лэйсэн
Мать ребёнка: Шамсутдинова Мадина
Рождение ребёнка
08.07.1979
Сын: Шамсутдинов Данир
Мать ребёнка: Шамсутдинова Мадина
Образование
Неизвестно
физико-математический факультет Баш ГУ | Профессор, доктор физико-математических наук, зав. кафедрой теоретической физики физического факультета Башкирского государственного университета.
Смерть
14.01.2011
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно