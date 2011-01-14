Шамсутдинов Миниахат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсутдинов Миниахат

Шамсутдинов Миниахат

avatar

Место рождения

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.08.1946

Дата смерти

14.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1946

Отец: Шамсутдинов Асхат

Мать: Шамсутдинова Самига

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 1969 по 2011
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Преподаватель теоретической физики, зав. кафедрой теоретической физики, профессор
Бракосочетание
06.11.1972

Жена: Шамсутдинова Мадина

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1973

Дочь: Чанышева Лэйсэн

Мать ребёнка: Шамсутдинова Мадина

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1979

Сын: Шамсутдинов Данир

Мать ребёнка: Шамсутдинова Мадина

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
физико-математический факультет Баш ГУ | Профессор, доктор физико-математических наук, зав. кафедрой теоретической физики физического факультета Башкирского государственного университета.
Смерть
14.01.2011
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close