Шамсутдинова (Рамазанова) Мадина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинова (Рамазанова) Мадина

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Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947

Отец: Рамазанов Габидулла

Мать: Рамазанова Малюфа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1972

Муж: Шамсутдинов Миниахат

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1973

Дочь: Чанышева Лэйсэн

Отец ребёнка: Шамсутдинов Миниахат

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1979

Сын: Шамсутдинов Данир

Отец ребёнка: Шамсутдинов Миниахат

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Математический факультет
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