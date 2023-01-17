Шамсутдинова (Рамазанова) Мадина
Место рождения
Дата рождения24.07.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947
Отец: Рамазанов Габидулла
Мать: Рамазанова Малюфа
Бракосочетание
06.11.1972
Муж: Шамсутдинов Миниахат
Рождение ребёнка
12.09.1973
Дочь: Чанышева Лэйсэн
Отец ребёнка: Шамсутдинов Миниахат
Рождение ребёнка
08.07.1979
Сын: Шамсутдинов Данир
Отец ребёнка: Шамсутдинов Миниахат
Образование
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Математический факультет