Чанышева (Шамсутдинова) Лэйсэн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанышева (Шамсутдинова) Лэйсэн

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Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.09.1973

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1973

Отец: Шамсутдинов Миниахат

Мать: Шамсутдинова Мадина

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
С 01.09.1990 по 30.06.1995
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Высшее экономический факультет Башкирский государственный университет
Бракосочетание
19.08.1994

Муж: Чанышев Ильгам

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.2002

Дочь: Аэлита

Отец ребёнка: Чанышев Ильгам

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чанышев Ильгам

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
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