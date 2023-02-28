Чанышева (Шамсутдинова) Лэйсэн
Место рождения
Дата рождения12.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1973
Отец: Шамсутдинов Миниахат
Мать: Шамсутдинова Мадина
Образование
С 01.09.1990 по 30.06.1995
Высшее экономический факультет Башкирский государственный университет
Бракосочетание
19.08.1994
Муж: Чанышев Ильгам
Рождение ребёнка
04.04.2002
Дочь: Аэлита
Отец ребёнка: Чанышев Ильгам
Рождение ребёнка
03.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чанышев Ильгам
Место жительства
Неизвестно