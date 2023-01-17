Чанышев Ильгам
Место рожденияГермания г. Потсдам
Дата рождения18.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1972
Отец: Чанышев Рашит
Мать: Чанышева Римма
Германия г. Потсдам
Бракосочетание
19.08.1994
Жена: Чанышева Лэйсэн
Рождение ребёнка
04.04.2002
Дочь: Аэлита
Мать ребёнка: Чанышева Лэйсэн
Рождение ребёнка
03.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чанышева Лэйсэн