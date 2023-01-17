Чанышев Ильгам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанышев Ильгам

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Место рождения

Германия г. Потсдам

Дата рождения

18.12.1972

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1973 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1972

Отец: Чанышев Рашит

Мать: Чанышева Римма

Германия г. Потсдам
Бракосочетание
19.08.1994

Жена: Чанышева Лэйсэн

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.2002

Дочь: Аэлита

Мать ребёнка: Чанышева Лэйсэн

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чанышева Лэйсэн

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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