Шамсутдинов Данир
Место рождения
Дата рождения08.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1979
Бракосочетание
16.08.2002
Рождение ребёнка
30.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Ланцова) Ирина
Рождение ребёнка
27.05.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Ланцова) Ирина