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Шамсутдинов Данир

Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1979

Отец: Шамсутдинов Миниахат

Мать: Шамсутдинова (Рамазанова) Мадина

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.08.2002

Жена: Шамсутдинова (Ланцова) Ирина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Ланцова) Ирина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Ланцова) Ирина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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