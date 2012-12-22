Рамазанова (Назырова) Малюфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова (Назырова) Малюфа

Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

22.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Назыров Янгир (Яхангир)

Мать: Назырова (Шаймуратова) Ханифа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1947

Дочь: Шамсутдинова (Рамазанова) Мадина

Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кульбаева (Рамазанова) Рафида

Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1951

Дочь: Багаутдинова (Рамазанова) Дания

Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Рамазанова) Салима

Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1957

Дочь: Ишмухаметова (Рамазанова) Дамира

Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1959

Сын: Рамазанов Дамир

Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1971

Муж: Гирфатов (Гирфатулин) Анвар

Смерть
22.12.2012
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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