Рамазанова (Назырова) Малюфа
Место рождения
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти22.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Рождение ребёнка
24.07.1947
Дочь: Шамсутдинова (Рамазанова) Мадина
Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Кульбаева (Рамазанова) Рафида
Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла
Рождение ребёнка
14.12.1951
Дочь: Багаутдинова (Рамазанова) Дания
Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Рамазанова) Салима
Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла
Рождение ребёнка
04.06.1957
Дочь: Ишмухаметова (Рамазанова) Дамира
Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла
Рождение ребёнка
20.02.1959
Сын: Рамазанов Дамир
Отец ребёнка: Рамазанов Габидулла
Бракосочетание
1971
Смерть
22.12.2012
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно