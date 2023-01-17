Назырова (Шаймуратова) Ханифа
Место рождения
Дата рождения02.08.1898
Дата смерти23.11.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898
Отец: Шаймуратов Мухаметгарей
Бракосочетание
Около 1922
вторая жена, первая жена Янгира умерла
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Рамазанова Малюфа
Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)
Смерть
23.11.1928
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сафина Фарида
Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Назыров Фарид
Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)
Похороны
Неизвестно