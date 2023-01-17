Назырова (Шаймуратова) Ханифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назырова (Шаймуратова) Ханифа

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Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1898

Дата смерти

23.11.1928

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898

Отец: Шаймуратов Мухаметгарей

Мать: Шаймуратова Ганикамал (р)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1922

Муж: Назыров Янгир (Яхангир)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
вторая жена, первая жена Янгира умерла
Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Рамазанова Малюфа

Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.11.1928
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сафина Фарида

Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Назыров Фарид

Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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