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Шаймуратова Ганикамал (р)

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Место рождения

Курманаево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Гизатулла

Мать: ?

Курманаево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1898

Дочь: Назырова Ханифа

Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаймуратов Ахмет

Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Зайнаб

Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Марьям

Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаймуратов Мухаметгарей

Смерть
Неизвестно
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