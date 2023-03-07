Шаймуратова Ганикамал (р)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
02.08.1898
Дочь: Назырова Ханифа
Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаймуратов Ахмет
Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Зайнаб
Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Марьям
Отец ребёнка: Шаймуратов Мухаметгарей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно