Шаймуратов Мухаметгарей
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1895
Назначен муллой в мечеть д. Савалеево. Проживал в д. Биштяки (в н.в. д. Шаймуратово)
Рождение ребёнка
02.08.1898 ст.
Дочь: Назырова (Шаймуратова) Ханифа
Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаймуратов Ахмет
Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: (Шаймуратова) Зайнаб
Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Шаймуратова) Марьям
Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)
Работа или профессия
С 1985
Мулла
Смерть
Неизвестно