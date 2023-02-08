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Шаймуратов Мухаметгарей

Место рождения

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шаймуратов Фахрислам

Мать: Шаймуратова (Аннясова) Сабира

Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаймуратова Ганикамал (р)

Место жительства
1895
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Назначен муллой в мечеть д. Савалеево. Проживал в д. Биштяки (в н.в. д. Шаймуратово)
Рождение ребёнка
02.08.1898 ст.

Дочь: Назырова (Шаймуратова) Ханифа

Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаймуратов Ахмет

Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Шаймуратова) Зайнаб

Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Шаймуратова) Марьям

Мать ребёнка: Шаймуратова Ганикамал (р)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 1985
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мулла
Смерть
Неизвестно

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