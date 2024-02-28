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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
106. Бишшякова, деревня бывшая государственная, при речке Уштейле, дворов 245, жителей 1528, 3 мечети, 3 школы, 10 лавок, базар по четвергам
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520451Шаймуратовосело54°22'00"56°03'00"N-40-053
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Шаймуратовский сельсовет
80635480101с Шаймуратовосело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
257Биштяки, деревня.при рч. Уштейле.4035234673703Б. — Мечетей 3. Училищь 3. Пчеловодство, плотничество, лесопиление, печное ремесло.
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Биштяки, д. при руч. Стиля, прос. дор., вол. правл., 3 мечети, х.-з. маг., 4 бак. и мануф. лав., баз., кузн., прос. дор.44—385954884Земледелие