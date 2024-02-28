село Шаймуратово, село Шаймуратово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Шаймуратово

Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Кармаскальская волость
106. Бишшякова, деревня бывшая государственная, при речке Уштейле, дворов 245, жителей 1528, 3 мечети, 3 школы, 10 лавок, базар по четвергам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район
520451Шаймуратовосело54°22'00"56°03'00"N-40-053

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Шаймуратовский сельсовет
80635480101с Шаймуратовосело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
257Биштяки, деревня.при рч. Уштейле.4035234673703Б. — Мечетей 3. Училищь 3. Пчеловодство, плотничество, лесопиление, печное ремесло.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Биштякинская волость
2Биштяки, д. при руч. Стиля, прос. дор., вол. правл., 3 мечети, х.-з. маг., 4 бак. и мануф. лав., баз., кузн., прос. дор.44385954884Земледелие
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