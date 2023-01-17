Назыров Янгир (Яхангир)
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.08.1886
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1886
Отец: Назыров Гирфатулла
Мать: Назырова Фатхия
Бракосочетание
Около 1911
Жена: Назырова Первая жена
Рождение ребёнка
1912
Сын: Назыров Первый сын?
Мать ребёнка: Назырова Первая жена
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
1920
Сын: Назыров Хазинур
Мать ребёнка: Назырова Первая жена
Бракосочетание
Около 1922
Жена: Назырова Ханифа
вторая жена, первая жена Янгира умерла
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Назырова Ханифа
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Рамазанова Малюфа
Мать ребёнка: Назырова Ханифа
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сафина Фарида
Мать ребёнка: Назырова Ханифа
Рождение ребёнка
1928
Сын: Назыров Фарид
Мать ребёнка: Назырова Ханифа
Бракосочетание
Около 1929
Жена: Вафия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Назыров Фоат
Мать ребёнка: Вафия
Работа или профессия
Неизвестно
Конюх уважаемый человек
Смерть
Около 1935
Причина смерти: Естественная смерть/старость