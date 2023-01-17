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Назыров Янгир (Яхангир)

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Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 22.08.1886

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1886

Отец: Назыров Гирфатулла

Мать: Назырова Фатхия

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Назырова Первая жена

Рождение ребёнка
1912

Сын: Назыров Первый сын?

Мать ребёнка: Назырова Первая жена

Место жительства
1917
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Назыров Хазинур

Мать ребёнка: Назырова Первая жена

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Назырова Ханифа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
вторая жена, первая жена Янгира умерла
Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Назырова Ханифа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Рамазанова Малюфа

Мать ребёнка: Назырова Ханифа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сафина Фарида

Мать ребёнка: Назырова Ханифа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Назыров Фарид

Мать ребёнка: Назырова Ханифа

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Вафия

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Сын: Назыров Фоат

Мать ребёнка: Вафия

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Конюх уважаемый человек
Смерть
Около 1935
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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