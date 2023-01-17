Назырова (Назырова) Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиС 1921 по 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
1912
Сын: Назыров Первый сын?
Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Назыров Хазинур
Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1921 по 1922