Назырова (Назырова) Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назырова (Назырова) Первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

С 1921 по 1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1911

Муж: Назыров Янгир (Яхангир)

Рождение ребёнка
1912

Сын: Назыров Первый сын?

Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)

Рождение ребёнка
1920

Сын: Назыров Хазинур

Отец ребёнка: Назыров Янгир (Яхангир)

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1921 по 1922
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