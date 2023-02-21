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Назыров Гирфатулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Назыров? Назыр?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Назыров Габдулла

Мать ребёнка: Назырова Фатхия

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Назыров Кашфулла (Казыфулла?)

Мать ребёнка: Назырова Фатхия

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 22.08.1886

Сын: Назыров Янгир (Яхангир)

Мать ребёнка: Назырова Фатхия

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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