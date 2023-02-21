Назыров Гирфатулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Назыров? Назыр?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Назыров Габдулла
Мать ребёнка: Назырова Фатхия
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Назыров Кашфулла (Казыфулла?)
Мать ребёнка: Назырова Фатхия
Рождение ребёнка
Около 22.08.1886
Мать ребёнка: Назырова Фатхия
Смерть
Неизвестно