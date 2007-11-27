Шамсутдинова (Мухамадиева) Самига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинова (Мухамадиева) Самига

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Место рождения

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1925

Дата смерти

27.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925

Отец: Мухамадиев Габдельганий

Мать: Мухамадиева Гайникамал

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1946

Сын: Шамсутдинов Миниахат

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.07.1948

Сын: Шамсутдинов Талгат (офиц. Мухаммат)

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1957

Дочь: Ахметова Саима

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1961

Дочь: Исхакова Гузалия

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1969

Дочь: Гилязова Зульфия

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палий Фания

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Сагдана

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульшат

Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.11.2007
Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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