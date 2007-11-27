Шамсутдинова (Мухамадиева) Самига
Место рождения
Дата рождения04.11.1925
Дата смерти27.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1925
Отец: Мухамадиев Габдельганий
Мать: Мухамадиева Гайникамал
Рождение ребёнка
13.08.1946
Сын: Шамсутдинов Миниахат
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Рождение ребёнка
?.07.1948
Сын: Шамсутдинов Талгат (офиц. Мухаммат)
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Рождение ребёнка
28.03.1957
Дочь: Ахметова Саима
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Рождение ребёнка
28.01.1961
Дочь: Исхакова Гузалия
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Рождение ребёнка
23.12.1969
Дочь: Гилязова Зульфия
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палий Фания
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаутдинова Сагдана
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульшат
Отец ребёнка: Шамсутдинов Асхат
Смерть
27.11.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно