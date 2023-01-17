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Мухамадиева Гайникамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

С 1951 по 1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Около 1909

Муж: Мухамадиев Габдельганий

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Мухамадиев ?

Отец ребёнка: Мухамадиев Габдельганий

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зиганшина Гульсылу

Отец ребёнка: Мухамадиев Габдельганий

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: Шамсутдинова Самига

Отец ребёнка: Мухамадиев Габдельганий

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1951 по 1953
Причина смерти: Болезнь
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