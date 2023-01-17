Мухамадиева Гайникамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиС 1951 по 1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1909
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Мухамадиев ?
Отец ребёнка: Мухамадиев Габдельганий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зиганшина Гульсылу
Отец ребёнка: Мухамадиев Габдельганий
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: Шамсутдинова Самига
Отец ребёнка: Мухамадиев Габдельганий
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1951 по 1953
Причина смерти: Болезнь