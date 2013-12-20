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Адрианов Владилен Николаевич

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Место рождения

Сталинград

Дата рождения

31.03.1933

Дата смерти

20.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1933

Отец: Адрианов Николай Васильевич

Мать: Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1952

Сын: Адрианов Олег Владиленович

Мать ребёнка: Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна

Рождение ребёнка
12.02.1957

Сын: Адрианов Василий Владиленович

Мать ребёнка: Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна

Рождение ребёнка
22.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна

Смерть
20.12.2013

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