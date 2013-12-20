Адрианов Владилен Николаевич
Место рожденияСталинград
Дата рождения31.03.1933
Дата смерти20.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1933
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1952
Сын: Адрианов Олег Владиленович
Мать ребёнка: Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна
Рождение ребёнка
12.02.1957
Сын: Адрианов Василий Владиленович
Мать ребёнка: Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна
Рождение ребёнка
22.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна
Смерть
20.12.2013