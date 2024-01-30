Адрианов Николай Васильевич
Место рожденияMinsk / Минск, Belarus Russian Empire
Дата рождения27.09.1897
Дата смерти01.10.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1897
Отец: Адрианов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна
Работа или профессия
Неизвестно
военный юрист
Рождение ребёнка
31.03.1933
Сын: Адрианов Владилен Николаевич
Мать ребёнка: Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна
Смерть
01.10.1962