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Адрианов Николай Васильевич

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Место рождения

Minsk / Минск, Belarus Russian Empire

Дата рождения

27.09.1897

Дата смерти

01.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1897

Отец: Адрианов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
военный юрист
Рождение ребёнка
31.03.1933

Сын: Адрианов Владилен Николаевич

Мать ребёнка: Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна

Смерть
01.10.1962

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