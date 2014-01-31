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Адрианов Олег Владиленович

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Место рождения

Калининград

Дата рождения

25.07.1952

Дата смерти

31.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1952

Отец: Адрианов Владилен Николаевич

Мать: Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.01.2014

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