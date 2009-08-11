Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна
Место рожденияростов на дону, Ростовская обл. Russian Federation
Дата рождения01.11.1932
Дата смерти11.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1932
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1952
Сын: Адрианов Олег Владиленович
Отец ребёнка: Адрианов Владилен Николаевич
Рождение ребёнка
12.02.1957
Сын: Адрианов Василий Владиленович
Отец ребёнка: Адрианов Владилен Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адрианов Владилен Николаевич
Смерть
11.08.2009