Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адрианова (Уттер) Эдит Иоганновна

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Место рождения

ростов на дону, Ростовская обл. Russian Federation

Дата рождения

01.11.1932

Дата смерти

11.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1932

Отец: Уттер Иоганн Оттович

Мать: Уттер (Силаева) Татьяна Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1952

Сын: Адрианов Олег Владиленович

Отец ребёнка: Адрианов Владилен Николаевич

Рождение ребёнка
12.02.1957

Сын: Адрианов Василий Владиленович

Отец ребёнка: Адрианов Владилен Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адрианов Владилен Николаевич

Смерть
11.08.2009

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