Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна

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Место рождения

Мстиславль

Дата рождения

20.01.1901

Дата смерти

?.06.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1877 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901

Отец: Курган Давид

Мать: Курган (Цалова) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адрианов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адрианов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1933

Сын: Адрианов Владилен Николаевич

Отец ребёнка: Адрианов Николай Васильевич

Смерть
?.06.1981

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