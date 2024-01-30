Мациевская (Курган) Минуха (Анна) Давыдовна
Место рожденияМстиславль
Дата рождения20.01.1901
Дата смерти?.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901
Отец: Курган Давид
Мать: Курган (Цалова) Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адрианов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адрианов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1933
Сын: Адрианов Владилен Николаевич
Отец ребёнка: Адрианов Николай Васильевич
Смерть
?.06.1981