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Богомолов Савва Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.18 ст.

Жена: Богомолова Вера Иванова

1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Мануйловской, холост/невеста поч. Осипа Лобастова крест. Ивана Яковлева Елкина дочь/крест. Оника Иванов, Харитон Иванов, Григорий Трофимов Бог... Показать все
Рождение
1814

Отец: Богомолов Наум Николаевич

Мать: Богомолова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Богомолов Никита Саввович

Мать ребёнка: Богомолова Вера Иванова

Рождение ребёнка
18.12.1847 ст.

Дочь: Настасия Саввовна

Мать ребёнка: Богомолова Вера Иванова

Бракосочетание
30.01.1849 ст.

Жена: Богомолова Вера Максимова

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 35 лет вторым браком/невеста Троицкого прихода сельского крест. Максима Иоаннова Веретенникова дочь Вера первым браком/пору... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1849 ст.

Сын: Богомолов Андрей Саввович

Мать ребёнка: Богомолова Вера Максимова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Богомолов Андрей Саввович

Мать ребёнка: Богомолова Вера Максимова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Богомолов Захарий Саввович

Мать ребёнка: Богомолова Вера Максимова

Смерть
После 1858
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