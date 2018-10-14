Богомолов Савва Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.18 ст.
Жена: Богомолова Вера Иванова
1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Мануйловской, холост/невеста поч. Осипа Лобастова крест. Ивана Яковлева Елкина дочь/крест. Оника Иванов, Харитон Иванов, Григорий Трофимов Бог... Показать все
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1843
Сын: Богомолов Никита Саввович
Мать ребёнка: Богомолова Вера Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1847 ст.
Дочь: Настасия Саввовна
Мать ребёнка: Богомолова Вера Иванова
Бракосочетание
30.01.1849 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 35 лет вторым браком/невеста Троицкого прихода сельского крест. Максима Иоаннова Веретенникова дочь Вера первым браком/пору... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1849 ст.
Сын: Богомолов Андрей Саввович
Мать ребёнка: Богомолова Вера Максимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Богомолов Андрей Саввович
Мать ребёнка: Богомолова Вера Максимова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Богомолов Захарий Саввович
Мать ребёнка: Богомолова Вера Максимова
Смерть
После 1858