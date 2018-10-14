Богомолова (Елкина) Вера Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Елкина) Вера Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.01.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.18 ст.

Муж: Богомолов Савва Наумович

1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Мануйловской, холост/невеста поч. Осипа Лобастова крест. Ивана Яковлева Елкина дочь/крест. Оника Иванов, Харитон Иванов, Григорий Трофимов Бог... Показать все
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Богомолов Никита Саввович

Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович

Рождение ребёнка
18.12.1847 ст.

Дочь: Настасия Саввовна

Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович

Смерть
21.01.1849 ст.
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