Богомолова (Елкина) Вера Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти21.01.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.18 ст.
1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Мануйловской, холост/невеста поч. Осипа Лобастова крест. Ивана Яковлева Елкина дочь/крест. Оника Иванов, Харитон Иванов, Григорий Трофимов Бог... Показать все
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Богомолов Никита Саввович
Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович
Рождение ребёнка
18.12.1847 ст.
Дочь: Настасия Саввовна
Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович
Смерть
21.01.1849 ст.