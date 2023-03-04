Богомолова (Веретеникова) Вера Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
30.01.1849 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 35 лет вторым браком/невеста Троицкого прихода сельского крест. Максима Иоаннова Веретенникова дочь Вера первым браком/пору... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1849 ст.
Сын: Богомолов Андрей Саввович
Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Богомолов Андрей Саввович
Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Богомолов Захарий Саввович
Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович
Смерть
После 1858