Богомолова (Веретеникова) Вера Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Веретеникова) Вера Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1849 ст.

Муж: Богомолов Савва Наумович

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 35 лет вторым браком/невеста Троицкого прихода сельского крест. Максима Иоаннова Веретенникова дочь Вера первым браком/пору... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1849 ст.

Сын: Богомолов Андрей Саввович

Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Богомолов Андрей Саввович

Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Богомолов Захарий Саввович

Отец ребёнка: Богомолов Савва Наумович

Смерть
После 1858
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