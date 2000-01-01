Богомолов Наум Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолов Наум Николаевич

Богомолов Наум Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Богомолов Николай Михайлович

Мать: Богомолова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Богомолов Савва Наумович

Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталия Наумовна

Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Богомолов Максим Наумович

Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева

Рождение ребёнка
28.07.1830 ст.

Сын: Богомолов Прохор Наумович

Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Параскева Андреева

Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close