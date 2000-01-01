Богомолов Наум Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталия Наумовна
Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Богомолов Максим Наумович
Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева
Рождение ребёнка
28.07.1830 ст.
Сын: Богомолов Прохор Наумович
Мать ребёнка: Богомолова Параскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1840