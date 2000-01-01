Богомолова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Богомолов Наум Николаевич

Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Богомолов Филип Николаевич

Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Николай Михайлович

Смерть
После 1805
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