Богомолова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Богомолов Наум Николаевич
Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Богомолов Филип Николаевич
Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Богомолов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805