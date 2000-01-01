Богомолова Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Богомолов Савва Наумович

Отец ребёнка: Богомолов Наум Николаевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталия Наумовна

Отец ребёнка: Богомолов Наум Николаевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Богомолов Максим Наумович

Отец ребёнка: Богомолов Наум Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1830 ст.

Сын: Богомолов Прохор Наумович

Отец ребёнка: Богомолов Наум Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Наум Николаевич

Смерть
После 1850
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