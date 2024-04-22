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Охонько Павел Никитич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

13.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1854

Отец: Охонько Никита Николаевич

Мать: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Охонько Ирина Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Охонько Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Домникия Павловна

Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1888

Дочь: Охонько Ксения Павловна

Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Охонько Василий Павлович

Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Охонько Иулитта Наумовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Чепела Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Охонько Иулитта Наумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1904

Сын: Охонько Иван Павлович

Мать ребёнка: Охонько Иулитта Наумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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