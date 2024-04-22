Охонько Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения13.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1854
Бракосочетание
09.11.1880
Жена: Охонько Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Охонько Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1885
Дочь: Домникия Павловна
Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1888
Дочь: Охонько Ксения Павловна
Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1891
Мать ребёнка: Охонько Ирина Михайловна
Бракосочетание
09.02.1900
Жена: Охонько Иулитта Наумовна
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: Чепела Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Охонько Иулитта Наумовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1904
Мать ребёнка: Охонько Иулитта Наумовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно