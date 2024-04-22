Охонько Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1891
Отец: Охонько Павел Никитич
Мать: Охонько Ирина Михайловна
Бракосочетание
14.10.1912
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Охонько Анна Васильевна
Мать ребёнка: Охонько Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
06.04.1916
Сын: Охонько Василий Васильевич
Мать ребёнка: Охонько Ефросиния Николаевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно