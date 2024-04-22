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Охонько Василий Павлович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1891

Отец: Охонько Павел Никитич

Мать: Охонько Ирина Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
14.10.1912

Жена: Охонько Ефросиния Николаевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Охонько Анна Васильевна

Мать ребёнка: Охонько Ефросиния Николаевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1916

Сын: Охонько Василий Васильевич

Мать ребёнка: Охонько Ефросиния Николаевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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