Охонько (Безпалая) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Безпалая) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

21.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Охонько Павел Никитич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Охонько Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Домникия Павловна

Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1888

Дочь: Охонько Ксения Павловна

Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Охонько Василий Павлович

Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.03.1897
Черниговская губерния, Российская империя
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