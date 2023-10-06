Охонько (Безпалая) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти21.03.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Охонько Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1885
Дочь: Домникия Павловна
Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1888
Дочь: Охонько Ксения Павловна
Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1891
Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.03.1897
Черниговская губерния, Российская империя