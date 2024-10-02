Безпалый Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезпалый Михаил Андреевич

Безпалый Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безпалая Ефросиния Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безпалая Ефросиния Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безпалая Ефросиния Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безпалая Ефросиния Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.04.1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безпалая Ефросиния Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безпалая Ефросиния Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безпалая Ефросиния Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Переясловка, Чернігівська область

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