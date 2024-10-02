Безпалый Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1849
Рождение ребёнка
23.05.1853
Рождение ребёнка
12.06.1854
Рождение ребёнка
01.06.1857
Рождение ребёнка
17.04.1859
Рождение ребёнка
11.09.1861
Рождение ребёнка
25.12.1863
Смерть
Неизвестно