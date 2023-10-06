Охонько (Охонько) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Охонько) Ксения Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.01.1888

Дата смерти

14.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1888

Отец: Охонько Павел Никитич

Мать: Охонько Ирина Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.05.1895
Черниговская губерния, Российская империя
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