Охонько (Охонько) Ксения Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.01.1888
Дата смерти14.05.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1888
Отец: Охонько Павел Никитич
Мать: Охонько Ирина Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.05.1895
Черниговская губерния, Российская империя