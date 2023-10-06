Охонько (Охонько) Евдокия Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.03.1883
Дата смерти16.02.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883
Отец: Охонько Павел Никитич
Мать: Охонько Ирина Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.02.1884
Черниговская губерния, Российская империя