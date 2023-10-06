Охонько (Симоненко) Ефросиния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1912
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Охонько Анна Васильевна
Отец ребёнка: Охонько Василий Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1916
Сын: Охонько Василий Васильевич
Отец ребёнка: Охонько Василий Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно