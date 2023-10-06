Охонько (Симоненко) Ефросиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Симоненко) Ефросиния Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1912

Муж: Охонько Василий Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Охонько Анна Васильевна

Отец ребёнка: Охонько Василий Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.04.1916

Сын: Охонько Василий Васильевич

Отец ребёнка: Охонько Василий Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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