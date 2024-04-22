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Охонько Никита Николаевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

31.01.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1821

Отец: Охонько Никола Иванович

Мать: Охонько Фотиния

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1845

Сын: Охонько Марко Никитич

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1848

Дочь: Охонько Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1848

Сын: Охон Лука Никитич

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Охонько Фома Никитич

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1853

Сын: Охонько Филипп Никитич

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1854

Сын: Охонько Павел Никитич

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Охонько Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охонько Ульяна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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