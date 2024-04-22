Охонько Никита Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1821
Отец: Охонько Никола Иванович
Мать: Охонько Фотиния
Рождение ребёнка
30.12.1845
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.10.1848
Дочь: Охонько Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.10.1848
Сын: Охон Лука Никитич
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.10.1850
Сын: Охонько Фома Никитич
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.11.1853
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.01.1854
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.01.1859
Мать ребёнка: Охонько Ульяна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно