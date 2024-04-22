Охонько (Стоян) Иулитта Наумовна
Место рождения
Дата рождения14.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873
Отец: Стоян Наум Иванович
Бракосочетание
09.02.1900
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: Чепела Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1904
Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно