Охонько (Стоян) Иулитта Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Стоян) Иулитта Наумовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873

Отец: Стоян Наум Иванович

Мать: Стоян Гликерия Трофимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Охонько Павел Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Чепела Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1904

Сын: Охонько Иван Павлович

Отец ребёнка: Охонько Павел Никитич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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