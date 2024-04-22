Стоян (Бурлей) Гликерия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения22.10.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1841
Отец: Бурлей Трофим Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1866
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1868
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1870
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1873
Дочь: Охонько Иулитта Наумовна
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стоян Наум Иванович
Смерть
Неизвестно