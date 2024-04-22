Стоян (Бурлей) Гликерия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоян (Бурлей) Гликерия Трофимовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

22.10.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1841

Отец: Бурлей Трофим Петрович

Мать: Бурлей Клеопатра Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1866

Сын: Стоян Филипп Наумович

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1868

Сын: Стоян Василий Наумович

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1870

Сын: Стоян Георгий Наумович

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Дочь: Охонько Иулитта Наумовна

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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