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Бурлей Трофим Петрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

17.09.1804

Дата смерти

11.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1804

Отец: Бурлей Петр

Мать: Бурлей Анна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.02.1823

Жена: Бурлей Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1825

Дочь: Кулик Феврония Трофимовна

Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1828

Сын: Бурлей Трофим Трофимович

Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1830

Сын: Бурлей Николай Трофимович

Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1833

Дочь: Бурлей Зиновия Трофимовна

Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1835

Дочь: Бурлей Лукия Трофимовна

Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1837

Жена: Бурлей Клеопатра Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1837

Дочь: Бурлей Ульяна Трофимовна

Мать ребёнка: Бурлей Клеопатра Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1841

Дочь: Стоян Гликерия Трофимовна

Мать ребёнка: Бурлей Клеопатра Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
11.07.1848
Липовый Рог, Чернігівська область
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