Бурлей Трофим Петрович
Место рождения
Дата рождения17.09.1804
Дата смерти11.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1804
Отец: Бурлей Петр
Мать: Бурлей Анна
Бракосочетание
18.02.1823
Рождение ребёнка
25.06.1825
Дочь: Кулик Феврония Трофимовна
Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1828
Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1830
Сын: Бурлей Николай Трофимович
Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1833
Дочь: Бурлей Зиновия Трофимовна
Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1835
Дочь: Бурлей Лукия Трофимовна
Мать ребёнка: Бурлей Евдокия Васильевна
Бракосочетание
31.01.1837
Рождение ребёнка
03.11.1837
Дочь: Бурлей Ульяна Трофимовна
Мать ребёнка: Бурлей Клеопатра Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1841
Дочь: Стоян Гликерия Трофимовна
Мать ребёнка: Бурлей Клеопатра Петровна
Смерть
11.07.1848