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Бурлей (Волк) Клеопатра Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волк Петр Иванович

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1837

Муж: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1837

Дочь: Бурлей Ульяна Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1841

Дочь: Стоян (Бурлей) Гликерия Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область

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