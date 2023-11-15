Бурлей (Волк) Клеопатра Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волк Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1837
Рождение ребёнка
03.11.1837
Дочь: Бурлей Ульяна Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1841
Дочь: Стоян (Бурлей) Гликерия Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович