Бурлей (Панченко) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.11.1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панченко Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1823
Рождение ребёнка
25.06.1825
Дочь: Кулик Феврония Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1828
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1830
Сын: Бурлей Николай Трофимович
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1833
Дочь: Бурлей Зиновия Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1835
Дочь: Бурлей Лукия Трофимовна
Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович
Смерть
15.11.1836