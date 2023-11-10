Бурлей (Панченко) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлей (Панченко) Евдокия Васильевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.11.1836

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панченко Василий

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.02.1823

Муж: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1825

Дочь: Кулик Феврония Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1828

Сын: Бурлей Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1830

Сын: Бурлей Николай Трофимович

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1833

Дочь: Бурлей Зиновия Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1835

Дочь: Бурлей Лукия Трофимовна

Отец ребёнка: Бурлей Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
15.11.1836
Липовый Рог, Чернігівська область
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